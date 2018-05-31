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Мурманская область. Арктика31.05.18 07:00

Куры несутся хорошо, коровы доятся прекрасно, рыба ловится, оленины много

Региональное Министерство экономического развития опубликовало доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за январь-март 2018 года. Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-марте 2018 года составил 367,8 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 116,4%.

Рост по сравнению с январем-мартом 2017 года обусловлен увеличением: производства скота и птицы на убой в живом весе на 3,1% в сельскохозяйственных организациях (рост производства свиней – на 9,4%, мяса северных оленей – в 1,2 раза); производства молока в хозяйствах всех категорий на 16,5% в связи с повышением продуктивности молочного стада;  выпуска куриных яиц в 1,6 раза за счёт повышения продуктивности кур-несушек в сельскохозяйственной организации.

По оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», рыболовными организациями Мурманской области в январе-марте 2018 года выловлено 173 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 8,3% выше уровня соответствующего периода прошлого года.

Рост вылова отмечен по треске в 1,2 раза (доля в вылове 42,5%). Кроме того, с 2018 года после двухлетнего моратория была возобновлена добыча мойвы (доля в вылове 17%), в марте т.г. началась добыча краба-стригуна опилио в Баренцевом море (доля в вылове составила 0,5%).

За счёт сокращения улова ставриды, сардин и скумбрии в зоне Марокко и Мавритании уменьшилась добыча прочих видов рыб в 1,4 раза (доля в вылове 20,3%), также, в связи с преобладанием трески в видовом составе вылова, пикши добыто на 15,9% меньше, чем в январе-марте 2017 года (доля в вылове 11,3%), кроме того, снизилась добыча путассу в 1,9 раза (доля в вылове 8,8%).

 

 

 

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