«Кванториум» в Мурманске вошел в рейтинг лучших детских технопарков

Детский технопарк «Кванториум-51» открылся в Мурманске 17 октября 2017 года. В мурманском технопарке 370 детей обучаются по 23 дополнительным общеобразовательным программам по шести направлениям: робоквантум, геоквантум, биоквантум, it-квантум, промышленный дизайн, hi-tech цех – у высококвалифицированных педагогов, прошедших обучение в Республиканском мультимедиа центре.



Помимо учебной деятельности в технопарке ведётся работа по освоению общекультурных компетенций. Кванторианцы побывали на крупнейших предприятиях Мурманской области. Для ребят ежемесячно проводятся гуру-лекции известных в регионе людей.



Все большую популярность приобретают «Инженерные каникулы в «Кванториуме» - недельные интенсивные обучающие программы для детей из муниципальных образований региона.



«Кванториум» - это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является обучение детей проектной деятельности, ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 4к-компетенциям (коммуникации, креативности, командному решению проектных задач, критическому мышлению) и решению реальных производственных задач под руководством опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.



По результатам рейтинга детских технопарков «Кванториум», который ежемесячно проводит Фонд новых форм развития образования – федеральный оператор сети детских технопарков «Кванториум», детский технопарк, созданный на базе центра дополнительного образования «Лапландия», входит в «зеленую зону» рейтинга.



«Кванториумы» оцениваются по качеству условий и результатам образовательного процесса, по уровню удовлетворенности потребителей образовательных услуг.



При составлении рейтинга учитываются проведенные детским технопарком мероприятия, уровень медиаосвещения его деятельности, успешность обучающихся «Кванториума» на региональных и федеральных конкурсах и мероприятиях.