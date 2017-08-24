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Мурманская область. Арктика24.08.17 07:35

Квартирный вопрос решают в большом ЗАТО

Жилищный вопрос, доставшийся по наследству с советских времён, испортивший москвичей, актуален до сих пор для всех регионов и муниципалитетов. Есть он и в ЗАТО Александровск. Власти изыскивают способы решения.

Наряду с дефицитом квартир в городах большого ЗАТО присутствует и другая проблема – жильё брошенное, бесхозное. Решение может быть общим. Прежде ещё лет пять назад в Гаджиево существовала программа по ремонту пустующих квартир с последующим их распределением.

Непростые экономические условия и обозначившиеся более крупные расходные обязательства муниципальной казны (строительство детского сада в гарнизоне подводников, реконструкция спортшколы в Снежногорске) не позволили программу продолжить. По прошествии времени в Гаджиево к решению жилищной проблемы подключилось Минобороны: на месте снесённых «хрущёвок» строится новый микрорайон. В Снежногорске пустующие квартиры нужно ещё поискать. В Полярном же пустуют целые дома или заселены частично.

- Сейчас остался один такой дом в Полярном, где жилая только одна квартира. За содержание остальных помещений вынужден платить муниципалитет. В августе - начале сентября эта проблема решится. Это всё очень сложно. Решается зачастую в судебном порядке. Не все люди готовы переезжать. Мы планировали малозаселённые дома расселить, предоставив людям жильё в удобных районах, поближе к центру, к школе и т.д. в домах, где есть пустующие квартиры, но они непригодны для проживания, - говорит и.о. главы администрации ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

Расходы на содержание пустующего жилья довольно ощутимая статья в муниципальной казне. Было принято решение часть этих средств направлять на восстановление. Составили программу, вынесли на обсуждение Совета депутатов. Получили одобрение. На текущий год в планах значился ремонт 20 квартир: по 10 в Полярном и Оленьей Губе. К лету очередники уже справляют новоселье. К одним из таких новоселов Ильяс Мазитов заглянул в гости.

- Квартира в хорошем состоянии. Раньше мы предоставляли не такие, т.е они были пригодны для проживания, но не с таким ремонтом. Здесь уже есть стеклопакеты, металлическая дверь, современная сантехника, плиты. Понятное дело, что это не евроремонт, без натяжных потолков и полов с подогревом, но эта квартира, в которую можно въехать и начинать жить сразу, - рассказал Ильяс Мазитов.

Экономический эффект ожидают через полтора-два года. Суммы потраченные на ремонт квартир вполне сопоставимы с затратами на содержание их как пустующих, но теперь и в дальнейшем расходы по содержанию будут оплачивать не бюджет, а сами жильцы.

Новосёлу Елизавете Потаповой нужно было поменять квартиру на меньшую. Дочь выросла и живёт в другом городе. Двухкомнатная квартира уже и не нужна, квартплата опять же «кусается». Обратилась в жилотдел и, что называется, оказалась в нужное время в нужном месте, когда пришла смотреть – приятно удивилась.

- Если честно, не видела, чтобы получали такие квартиры. Правда не видела. Думала, ну получу, придётся делать ремонт, что-то ещё. Пришла и увидела: мне абсолютно делать ничего не надо. Счётчики на воду стоят, дверь и стеклопакеты стоят. Плита новая, покупать, тратиться не надо. Меня вообще всё устроило, - делиться впечатлениями Елизавета Потапова.

Как это выглядело раньше – лучше не вспоминать. К сожалению, квартир, брошенных и разбитых, в Полярном хватает. В каждом доме найти можно. Между тем очередь на улучшение жилищных условий около четырёх сотен. Елизавете Александровне можно сказать повезло.

- Проблемы с квартирами, чего скрывать, они реально есть. Я захожу в жилотдел и вижу эти списки огромные на очередь, но получать нечего. То, что готовы предложить – заезжать туда не очень хочется. И я бы свою не поменяла, если бы предложили что-нибудь не такое достойное. Но тут я с радостью. И в мою прежнюю семья въехала, и я хорошо устроилась. Огромное спасибо, что этим стали вообще заниматься, - отметила Елизавета Потапова. 

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