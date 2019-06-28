Квартиру многодетной семьи в Ковдорском районе подключили к электроэнергии только после вмешательства прокуратуры

26 июня в прокуратуру Ковдорского района поступил ряд обращений граждан по вопросу отключения их жилых помещений от электрической энергии, одними из обратившихся была многодетная семья, воспитывающая четверых детей, в иных семьях также проживают несовершеннолетние.

Прокуратурой района по данному факту незамедлительно проведена проверка, в ходе которой было установлено, что силами подрядной организации по поручению управляющей компании была приостановлена подача электрической энергии в жилые помещения граждан, обратившихся впоследствии в прокуратуру района.

Сумма задолженности каждого из потребителей за услугу по электроснабжению не превышала 150 рублей.

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354, указывают на то, что исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в том числе при неполной оплате потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами.

Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учёта и тарифа (цены) на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.

Приостановление допускается не ранее, чем по истечении 20 дней со дня вручения уведомления потребителю.

Вопреки изложенному, без предварительного уведомления и наличия необходимой суммы задолженности у граждан электроэнергия была отключена, что полностью противоречило действующему законодательству.

В результате проверки прокуратурой района 27 июня в адрес ООО «Управляющая компания «КовдорЛидер» внесено представление об устранении нарушений закона. Подача электроэнергии в жилые помещения обратившихся в прокуратуру граждан возобновлена.