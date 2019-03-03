«Квест повышенной сложности», или Арктический экстаз

Уходящую неделю жители Мурманской области жили под знаком Арктики! Если в начале семидневки, когда пришла оттепель, народ в соцсетях гнал волну недовольства и раздражения от снежной каши на дорогах, огромных луж и куч сырого снега во дворах, из-за сосулей и снежных лавин, летящих на головы северян с крыш домов, то концовка недели ознаменовалась арктическим экстазом – двухдневным Первым Международным форумом «Обнимая Арктику», состоявшимся в Мурманске.

«Квест повышенной сложности»

Заострять внимание на вечной теме для северян – неубранном снеге, гололёде и скользких дорогах, как-то не хочется. Про это уже сказано и написано столько, что можно делать докторскую диссертацию. Но, как обычно, неожиданная оттепель в начале этой недели принесла нам несколько перлов из коридоров власти, которые стоит застолбить на необъятных просторах Всемирной паутины.

Вопрос качества уборки дорог и дворов городов и посёлков Мурманской области стал темой номер один оперативного совещания в региональном правительстве, которое состоялось 25 февраля. Губернатор Марина Ковтун обратила внимание руководителей муниципалитетов на то, что выход из дома для многих сейчас, после снегопадов и оттепели, – «квест повышенной сложности». «Вытаскивайте из кабинетов руководителей управляющих компаний и начинайте мониторить все дворы и принимать меры, чтобы они были максимально очищены от снега и снежной каши, - наставляет Марина Ковтун участников оперативки. - Заставляйте управляшки шевелиться и не слезайте с них, пока они не доведут дворы до ума. Привлекайте ГЖИ - контрольно-надзорный орган».

Отдельные поручения прозвучали в адрес руководства Кандалакшского и Кольского районов, ЗАТО Александровск, Оленегорска, Мончегорска и Североморска: поток писем и обращений из этих муниципалитетов самый активный.

Печально, но эти слова и требования как-то незаметно растворились в коридорах региональной власти. Оттепель сменилась морозцем, свежий снежок припорошил колдобины, замёрзшие лужи, мороз сцементировал снежную кашу на тротуарах и дорогах, а северяне семенящими шажками осторожно продолжают свой опасный путь по городам и весям.

Упрекать власть в бездействии, не желании решать вечную проблему с уборкой снега, как-то не хочется, так как я понимаю, что мы живём на севере, в Арктической зоне, где капризы природы бывают непредсказуемыми, но вот комедийные сценки о заботе о населении начинают раздражать. Или вы наводите порядок, или помалкивайте, так как еженедельные акции борьбы со снегом и за чистоту на дорогах уже надоели.

В пример всем можно поставить позицию главы администрации города Мурманска, который на совещании с представителями управляющих организаций по вопросу уборки придомовых территорий заявил: «Мурманчане – очень ответственные люди: уровень собираемости платежей в столице Заполярья по статье «содержание и ремонт общедомового имущества» составляет 95–98%. Поэтому, безусловно, возникает вопрос, как используются эти средства, – рассказал Андрей Сысоев. – Тот уровень, который должны обеспечивать управляющие компании согласно договорам управления, которые являются основными документами, формирующими отношения между собственниками и управляющими компаниями, на сегодняшний день не соответствует никаким требованиям. Здесь речь идёт не только о чистоте и комфорте, но и, в первую очередь, о безопасности. …Собственникам можно посоветовать ознакомиться с приложением к договору с управляющей организацией, где перечислены не только все работы, но и сроки выполнения, а также стоимость услуг», – отметил Андрей Сысоев.

Вот и всё! Есть собственники – это мы все, есть нерадивые управляшки, которые не выполняют договорные условия. Не нравится уборка снега, мусора! Не надо бежать сразу же к компьютеру или хватать мобилу, чтобы высказать своё возмущение в адрес нашей любимой власти, надо всё зафиксировать, составить заявление в Госжилинспекцию, прокуратуру, руководителю управляющей компании, в суд. Потом всё это разнести по всем инстанциям, да так, чтобы отметки везде были о том, что у вас заявление приняли, а потом ждать результатов. Если вы правильно составили претензию к управляющей компании или заявление в суд, то можно дождаться даже пересчёта за неоказанные услуги со стороны нерадивых коммунальщиков. Но многие из нас не хотят жить по законам – их надо знать, да и трудно требовать их исполнения. Проще выплеснуть своё возмущение во Всемирную паутину, обложить матом всех и вся. Да и представители нынешней власти этому потворствуют, уделяя повышенное внимание воплям на многочисленных площадках социальных сетей. А надо научить граждан ежедневно проходить «правовой квест повышенной сложности».

Арктиктический экстаз

Но Арктика – это не только снег, сосульки, гололёд, холод и протекающие крыши. Оказывается, что Крайний Север, который в большинстве справочных изданий характеризуется как район чрезвычайно суровый для жизни, можно обнимать и любить. И тому ярким подтверждением оказался I Международный женский форум за полярным кругом «Обнимая Арктику», который проходил в Мурманске 1 и 2 марта.

Понятно, что наш регион проиграл в гонке за звание «Ворота в Арктику», понятно, что Арктика – это тренд и инвестиции, которые так необходимы нашему краю, понятно, что любому мероприятию нужен PR-кампания, яркий слоган, понятно, что на дворе весна и скоро 8 марта… Но не до такой же степени – «Обнимая Арктику»! Вы можете себе представить такую картинку? А её ведь необходимо представить, иначе, зачем придумывали это название. Для многих не составляет проблем создать мысленный и прекрасный образ объятий с родными, близкими, любимыми, с животными, с берёзкой, наконец. Но объятие с Арктикой – это похоже на объятие с холодным камнем, глыбой льда! Этому есть и статистические подтверждения, так как демографическая ситуация в Арктической зоне, в частности в Мурманской области, неудовлетворительная. Например, численность постоянного населения нашего региона на 1 января 2019 года составила 748,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 5,5 тысячи человек (на 0,7%). Тут смело можно говорить, что жители нашего края, если и обнимаются, то во время прощания с Арктикой.

Но не будем о грустном в преддверии Международного женского дня, к которому, скорее всего, и был приурочен I Международный женский форум за полярным кругом «Обнимая Арктику». Особая миссия женщины нуждается в особом внимании и поддержке со стороны государства, заявила в ходе дискуссии губернатор Мурманской области Марина Ковтун. «Сомнения в том, что роль женщины должна расти, отпали. Но остались другие вопросы: как женщине стать успешной во всё ещё очень мужском мире? Как совместить семью и карьеру? Как поверить в себя? Как утвердиться в обществе?», – назвала актуальные для женского сообщества Арктической зоны вопросы Марина Ковтун.

Чтобы не затрагивать тонкие и трепетные женские нотки этого мероприятия, не буду касаться некоторой гендерной его окраски, но вот напоминание о том, что «в 2012 году я стала первой женщиной-губернатором Мурманской области и третьей женщиной - руководителем региона в истории России. Женщина-политик в России до сих пор немного белая ворона. Но мне хочется верить, что мой опыт, опыт других женщин, послужит тому, что успех женщины перестанет быть чем-то из ряда вон выходящим», – отметила Марина Васильевна во время своего выступления, как-то насторожило. Думаю, что это ещё один сигнал о том, что она собирается приять участие в борьбе за кресло губернатора Мурманской области. Для этого площадка I Международного женского форума за полярным кругом подходит очень хорошо, так как можно в полной мере покрасоваться в среде будущих избирателей. Арктика не вызывает негативных эмоций и раздражений, как грязный снег и гололёд во дворах.

Два сапога пара

А о том, что предвыборный чёс уже начался, можно судить по тому, что секретарь генерального совета партии власти Андрей Турчак на заседании президиума генерального совета 21 февраля дал старт процедуре предварительного голосования (ПГ) «Единой России». «Сегодня мы даём старт этой важной процедуре. Она даёт возможность в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2019 года провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила, – победы на выборах. Единый день предварительного голосования пройдёт 26 мая», – отметил Турчак, подчеркнув, что выдвижение кандидатов начнётся со следующей недели и продлится до конца апреля.

По словам Турчака, важный аспект процедуры ПГ – это «ПолитСтартап». «Это проект по отбору, поиску новых лиц, тех, кто эффективно может выступить в ходе кампании, провести максимальное количество встреч, доказать свою эффективность не просто административными способами, прошлыми заслугами, а непосредственно общаясь с людьми, собирая наказы, не боясь проводить личные встречи», – заключил он.

Несколько странно выглядит уточнение пресс-службы «Единой России» по данному поводу, в котором говорится, что в этом году авторизация для процедуры электронного предварительного голосования будет проведена через портал госуслуг. Новшество будет сделано на платформе блокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции с голосами избирателей. Невольно возникают крамольные мысли, а не манипулировали ли нами в предыдущие периоды тайного голосования?

Думаю, что политической борьбы в этом году на региональной площадке не ожидается: политические партии, которые до сих пор называют «оппозиционными», настолько серьёзно «ушли в подполье», что их сегодня не слышно и не видно. Фактически за внимание граждан в последнее время борются активисты «ЕР» и ОНФ, но это два сапога – пара!

С чем придёт избиратель к урне?

Если сомнений в том, что избирательная кампания 2019 года в нашем регионе пройдёт спокойно, сомнений нет, то предсказывать итоги голосования, даже с учётом процедуры предварительного голосования «ЕР», пока сложно. Думаю, что негативная память о недавней пенсионной реформе, которую провела «Единая Россия», может подтолкнуть многих избирателей голосовать за любого кандидата, но только не за представителя партии власти. Непредсказуемое протестное голосование может спутать любые карты, да и спровоцировать эти эмоции можно довольно легко. Например, ситуация с ростом цен сегодня вызывает наибольшую тревогу почти у двух третей россиян (62%), свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». По данным социологического исследования: 41% участников опроса обеспокоены ростом безработицы; у каждого третьего (34% респондентов) наибольшие опасения вызывает резкое расслоение в обществе; 28% опрошенных сообщили социологам, что наибольшую озабоченность вызывает кризисная ситуация в экономике, а также нынешнее состояние промышленности и сельского хозяйства.

Почти каждый пятый россиянин (19% респондентов), согласно данным опроса, встревожен ухудшением состояния окружающей среды, а 18% участников опроса, по данным «Левада-центра», обеспокоены кризисом морали и нравственности в обществе.

А в это время Росстат опубликовал данные о численности и оплате труда гражданских служащих федеральных государственных органов за 2018 год. Оказывается, что среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах составила 126,6 тысячи рублей, что на 5,4 процента превышает показатели предыдущего года. В конце прошлого года в России насчитывалось чуть более 38 тысяч федеральных чиновников.

Из опубликованных статистическим ведомством данных следует, что самую высокую заработную плату получают сотрудники аппарата правительства - их среднемесячный доход в 2018 году составил 240,3 тысячи рублей. В администрации президента в среднем зарабатывают по 236,7 тысячи рублей в месяц, а в Госдуме и Совете Федерации - по 158,9 тысяч и 186,4 тысячи рублей соответственно. Получается, что за разработку многочисленных и бездарных реформ, которые проводятся в нашей стране, можно получать хорошую зарплату, жить припеваючи, а в то время, когда реальные доходы у большинства россиян падают уже не первый год, чиновники исправно повышают себе зарплату на уровень выше инфляции.

На этой неделе Сбербанк в очередной раз ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год до 68,5 рубля с 65 рублей за доллар, следует из материалов кредитной организации. Отмечается, что среднегодовой курс рубля в 2019-2020 годах составит 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.

Так что к избирательным урнам в сентябре избиратели могут подойти несколько с пессимистическим настроем, поддавшись эмоциям, проголосовать за всех, но только не за представителей партии власти. Осталось подождать немного...

Михаил ВЕСНЕВ.