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Мурманская область. Арктика23.11.17 11:41

Квитанции за услуги ЖКХ станут скучными

Госдума приняла закон о запрете рекламы на платежках за услуги ЖКХ.

Документ запрещает размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне. Закон должен вступить в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

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