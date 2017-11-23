Квитанции за услуги ЖКХ станут скучными

Госдума приняла закон о запрете рекламы на платежках за услуги ЖКХ.

Документ запрещает размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне. Закон должен вступить в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.