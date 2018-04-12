10 апреля в городской библиотеке Гаджиево прошла Лаборатория изобретений «Гениальные лайфхаки», участниками которой стали семиклассники 276 школы. Библиотекари рассказали учащимся, что лайфхак - модная тенденция, которая призвана сделать нашу жизнь удобнее и проще.

На сленге она означает «хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя время. В 2004 году британский журналист Дэнни О’Брайен позаимствовал термин «лайфхакинг» из IT-лексикона. Ребята выяснили, что наиболее близкие русские эквиваленты этого термина — смекалка, рецепт, находка.

Сотрудники библиотеки построили занятие по принципу лабораторного исследования. Школьников пригласили протестировать несколько лайфхаков из сети и определить самый гениальный из них. Библиотекари предложили сделать подставку для книги из вешалки; из прищепок, приклеенных на стену, соорудить держатели для зубной щетки и пасты; из гипса и резиновой перчатки - подставку для хранения украшений. Тест на прочность лайфхаками был пройден.

По окончании лабораторной работы организаторы мероприятия показали видеоролик полезных советов для жизни.