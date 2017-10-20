Лариса Круглова поздравила коллектив и учащихся Северного колледжа физической культуры и спорта с 50-летием

Председатель профильного комитета Думы Лариса Круглова в Мончегорске тепло поздравила коллектив и учащихся Северного колледжа физической культуры и спорта с 50-летием со дня его образования. В своем приветствии от имени депутатов регионального парламента на торжественном вечере Лариса Круглова отметила, что за это время колледж прочно утвердился в числе лучших учреждений профессионального образования области, по праву считаясь «кузницей кадров» востребованных сегодня специалистов по физической культуре и спорту.

Особые слова благодарности парламентарий адресовала ветеранам педагогического труда, тем, кто заложил и приумножил лучшие традиции учебного заведения. Депутат пожелала всем успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия, вручила Благодарственные письма Думы сотрудникам колледжа – Елене Арсеньевой, Евгении Дымшевой, Вячеславу Моисейкину, Светлане Глуховой, Павлу Сумарокову.