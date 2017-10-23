Председатель профильного комитета Думы Лариса Круглова в Мурманске приняла участие в конференции «Социальные стереотипы поведения современной молодежи с точки зрения Православной Церкви». В своем приветствии от имени депутатов областной Думы Лариса Круглова отметила важность и актуальность тематики мероприятия.

Парламентарий подчеркнула, что в работе с молодым поколением важно учитывать многие аспекты. В их числе – патриотическое, духовно-нравственное, культурное воспитание. Особенно важно воспитывать молодежь с активной гражданской позицией, независимым мышлением, умением самостоятельно принимать решения и быть нацеленными на развитие страны, свой успех.

Депутат заострила внимание на том, что в Мурманской области реализуется множество проектов для молодежи, создаются условия для ее успешной социализации и эффективной самореализации. Но на сегодняшний день отсутствует федеральный закон, который бы сформировал единый системный подход в сфере государственной молодежной политики.

По словам Ларисы Кругловой, на федеральном уровне этой проблеме уделяется большое внимание, ведется конструктивный диалог с представителями молодежных организаций. Депутат также говорила, что Мурманская областная Дума ведет работу по созданию Молодежной палаты.