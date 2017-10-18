Председатель профильного комитета Думы Лариса Круглова в Севастополе приняла участие во Всероссийском совещании, посвященном проблемам развития олимпийского движения в субъектах РФ. Центральная тема – федеральные стандарты спортивной подготовки. По словам Ларисы Кругловой, это важный вопрос, волнующий многие регионы. Есть поручение президента РФ, согласно которому детские и юношеские спортивные школы олимпийского резерва субъектов должны перейти от региональных министерств образования в ведение министерства спорта РФ. Есть и детско-юношеские спортивные школы муниципалитетов, которые тоже должны работать по федеральным стандартам. И здесь складывается сложная ситуация, соответствие стандартам требует больших финансовых затрат, которые образовательные организации и муниципальные образования нести не могут.

В нашей области, как отметила парламентарий, при рассмотрении региональной государственной программы по развитию физической культуры и спорта дополнительно предусмотрели 45 млн. руб. на выполнение федеральных стандартов. Но софинансирование из федерального бюджета все же необходимо.

Кроме того, на совещании рассматривался вопрос использования олимпийского наследия, оставшегося после проведения сочинских Игр в 2014 году. Речь идет о мобильных сервисных центрах, которые обслуживали профессиональных спортсменов, участников олимпийских игр. Сейчас планируется их использование в регионах. Как подчеркнула депутат, наша область была одной из первых, которую такой мобильный центр посетил.

В завершение Лариса Круглова подчеркнула, что спортсмены от Мурманской области активно принимают участие во всех спортивных мероприятиях. В частности, 18 октября была сформирована команда из 8 человек в возрасте от 11 до 15 лет. Ребята выполнили норматив на золотой знак отличия и будут представлять нашу область на III этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который пройдет в ближайшее время в Международном детском центре «Артек».