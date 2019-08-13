Ластоногие экстремалы Арктики, или Городская жизнь тюленей - Александр Калинин
Вы знаете, что тюлени способны выжить при температуре минус 80 градусов? А ещё у них отличное обоняние. Эти млекопитающие способны уловить запах на расстоянии до
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