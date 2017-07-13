Лауреатами 2 и 3 степени международного проекта «Мы – дети Атомграда!» стали 6 полярнозоринцев

Подведены итоги и определены победители XII международного детского творческого конкурса художественного проекта «Мы – дети Атомграда! – 2017», который раз в два года организует Государственная корпорация «Росатом», АО «Концерн «Росэнергоатом» и Ленинградская атомная станция для юных талантливых ребят из городов-спутников АЭС.

В этом году в г.Сосновый Бор поступило более 1300 работ: литературных, декоративно-прикладного искусства, рисунков, мультимедийных проектов. Кольскую АЭС представляли не только жители заполярного города атомщиков, но и представители из других городов Мурманской области. Лауреатами 2 и 3 степени стали 6 полярнозоринцев. Среди дипломантов конкурса школьницы из городов Кандалакши и Ковдора.

В 2017 году в завершающем этапе проекта примут участие Матвей Злыдарь – ученик Полярнозоринской Гимназии № 1 и воспитанница Центра детского творчества «Вега» из города Кандалакша – Ксения Очеретько, их ждут торжественное вручение дипломов и наград, а также экскурсионная программа и творческие мастер-классы.

Конкурс «Мы – дети Атомграда!» в 2017 году посвящен Году экологии и 25-летию атомного концерна «Росэнергоатом», который объединяет все АЭС России. География конкурса охватила 14 городов присутствия предприятий атомной отрасли: Сосновый Бор, Ижевск, Балаково, Волгодонск, Нововоронеж, Заречный, Билибино, Удомля, Саров, Зеленогорск, Десногорск, Курчатов, Советск, Полярные Зори и город Островец Республики Беларусь, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

На фото: работа «Кандалакшский залив» Ксении Очеретько, 11лет (г.Кандалакша).