Лауреатами всероссийского творческого конкурса стали учащиеся детских школ искусств Мурманской области

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России», учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации, ежегодно проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 12 до 25 лет, в процессе обучения достигших высоких результатов и принимающих активное участие в творческой деятельности образовательного учреждения.

Конкурс проводится по одиннадцати номинациям, в рамках которых оценивается уровень владения музыкальными инструментами, вокал, навык дирижирования, знание теории музыки, а также живопись, хореография, театральное и цирковое искусство. За победу в конкурсе ребята получают не только почетное звание Лауреата, но и стипендию.

Мурманскую область на конкурсе успешно представили несколько учащихся детских школ искусств региона.