Лечиться станет дешевле: Минздрав РФ готовит предложения по новой системе лекарственного обеспечения

Жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом в поликлинике, пациенты смогут получить бесплатно или со скидкой. В Минздраве готовят предложения по новой системе лекарственного обеспечения, которая может вступить в силу уже в 2022 году, пишет «Российская газета».

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», - пояснила глава министерства Вероника Скворцова.

Сейчас бесплатные лекарства получают только льготники: инвалиды, больные некоторыми заболеваниями (например, диабетом), дети до трёх лет. Благодаря новой системе с существенной скидкой (а в некоторых случаях - полностью бесплатно) медикаменты будут получать и остальные граждане, нуждающиеся в длительном лечении.

Цена вопроса - разговор особый. Сейчас «средний» россиянин оставляет в аптеке за год около семи тысяч рублей - в пересчёте на все население это 1 трлн рублей. Пока общие траты на лекарства в больницах и те, что выдают льготникам, составляют втрое меньшую сумму - примерно 380 млрд рублей. По амбулаторному лечению, говорят в министерстве, можно уложиться в 500 млрд.

На недавнем совещании в Минздраве обсуждались и другие варианты: например, сделать лекарства бесплатными для детей до 14 лет или до совершеннолетия.