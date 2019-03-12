Лёд крепкий, вода холодная – ждём «моржей» III Чемпионата мира и I Кубка Арктики по ледяному плаванию

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил Семеновское озеро, где подходит к завершению подготовка к III Чемпионату мира и I Кубку Арктики по ледяному плаванию.

Особое внимание организаторов спортивного праздника приковано к состоянию ледяного покрытия, которое из-за резких перепадов температур вызвало некоторые опасения. Специалисты постоянно проводят мониторинг толщины льда, заканчивая работу над ледяным бассейном.

В ближайшее время начнётся установка электронного оборудования. Специальные тачпады смогут фиксировать момент касания спортсменом бортика, а судьи в режиме реального времени будут отслеживать результаты пловцов.

– Мурманск в очередной раз становится хозяином Чемпионата мира по ледяному плаванию, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Приглашаю всех мурманчан и гостей города окунуться в атмосферу праздника и спортивного азарта.

Напомним, торжественная церемония открытия соревнований состоится 15 марта в 11.30 на Семеновском озере, на берегу которого установлены трибуны для зрителей. Заплывы пройдут с 15 по 17 марта.