«Ледниковый период» накопительных пенсий продолжается

Глава Минтруда России Максим Топилин не исключил продление «заморозки» пенсионных накоплений ещё на год - до 2021 года включительно, пока правительство не определится с моделью индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

«Идея как таковая (идея Минфина об ИПК) - они её не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложновато это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому они (Минфин) внесут, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021-го», - сказал Максим Топилин журналистам во Владивостоке, отвечая на вопрос «Интерфакса» о дальнейших перспективах концепции ИПК.

Министр напомнил, что «заморозка» накопительных пенсий действует до 2020-го года включительно. Отмена «заморозки» должна означать появление в бюджете трансферта Пенсионному фонду на 2021 год, пояснил Максим Топилин, однако этот трансферт там не отражен (бюджет планируется на три года), потому можно сделать вывод, что последует продление.

- Заморозка «накопиловки» идёт каждый год, сейчас она до 2020 года включительно. Мы в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали, поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году, - сказал глава Минтруда.