Общественный транспорт Мурманска переходит на осеннее расписаниеХОРОШИЕ НОВОСТИ: Охотники за жильём «с привидениями» и лодки вместо квартир
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.09.18 13:27

«Ледниковый период» накопительных пенсий продолжается

Глава Минтруда России Максим Топилин не исключил продление «заморозки» пенсионных накоплений ещё на год - до 2021 года включительно, пока правительство не определится с моделью индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

«Идея как таковая (идея Минфина об ИПК) - они её не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложновато это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому они (Минфин) внесут, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021-го», - сказал Максим Топилин журналистам во Владивостоке, отвечая на вопрос «Интерфакса» о дальнейших перспективах концепции ИПК.

Министр напомнил, что «заморозка» накопительных пенсий действует до 2020-го года включительно. Отмена «заморозки» должна означать появление в бюджете трансферта Пенсионному фонду на 2021 год, пояснил Максим Топилин, однако этот трансферт там не отражен (бюджет планируется на три года), потому можно сделать вывод, что последует продление.

- Заморозка «накопиловки» идёт каждый год, сейчас она до 2020 года включительно. Мы в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали, поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году, - сказал глава Минтруда.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктическая гавань» без гламура
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 356 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

гость
10.09.18 10:25
Сбер всегда поддерживает проекты в сфере культуре и спорта. С него другим организациям нужно брать пример!
Комментарий к новости:Сбербанк выступает партнёром фестиваля спорта «Гольфстрим»
Слепнева
09.09.18 08:39
Меркурий очень хорошая система , но с момента создания 2014г ,на местах ещё дублируют справки о перемещении животных в бумажном варианте !!! 35 дней ждала справку Ў
Комментарий к новости:«Меркурий» лишит удобных «врачей» приработка
Петрович
08.09.18 15:18
О! Придумал, как Орлову отказаться от иностранных паспортов стран, гражданином которых он являлся,( да и сейчас скорее всего является). Пусть, когда его поведут в изолятор, скажет что выполнял задание
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент 5: шпионская сага»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире06:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)06:30Новости. Информационная программа.07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги«Ледниковый период» накопительных пенсий продолжается-PRO ВалютуКурс доллара подскочил почти на 84 копейки, евро –подрос на 31 копейку-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыДля перевода жилых помещений в нежилые необходимо согласие 2/3 собственников квартир в МКД
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика