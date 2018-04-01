Ледокол «Адмирал Макаров» после арктической вахты пройдёт плановый ремонт

Ледокол «Адмирал Макаров» 28 марта 2018 года вернулся в морской порт Мурманск. Почти месяц ледокол находился в рейсе, в котором выполнял работу по обеспечению безопасного движения судов в ледовом канале реки Енисей и Енисейском заливе.

За время своей работы ледоколом были проложены также новые участки рабочего канала западнее Корсаковских островов – пролива Овцына в ледовом припае с толщиной льда 90- 120 см для обеспечения коммерческой скорости движения судов, сообщает пресс-служба Росморпорта.

Во время совей работы линейный дизель-электрический ледокол «Адмирал Макаров» обеспечил безопасный проход 5 судов ПАО «Норникель», осуществлявших доставку грузов в морской порт Дудинка.

В морском порту Мурманск ледокол «Адмирал Макаров» пройдёт плановый ремонт.