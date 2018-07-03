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Мурманская область. Арктика03.07.18 07:00

Ледокол «Александр Санников» вошёл в состав российского арктического флота

29 июня, в первую годовщину учреждения профессионального праздника корабелов, в Санкт-Петербурге состоялась церемония поднятия флага России на ледоколе «Александр Санников». Построенный на Выборгском судостроительном заводе по заказу компании «Газпром нефть» ледокол будет сопровождать танкеры с Новопортовского месторождения в районе Северного морского пути. Новое судно внесет вклад в обеспечение круглогодичных поставок арктической нефти на мировой рынок.

«Александр Санников» стал первым ледоколом, построенным по программе «Время Арктики». В рамках этой программы уже спущены на воду и эксплуатируются шесть танкеров для транспортировки нефти с Новопортовского месторождения. Новый ледокол начнёт их регулярное сопровождение с июля.

«Для нас сегодня двойной, а может быть, даже тройной праздник, – сказал на церемонии поднятия флага президент ОСК Алексей Рахманов. – Во-первых, сдачей этого ледокола мы открываем «Ворота Арктики», которые теперь будут под надежной защитой судна сопровождения морских операций. Во-вторых, мы передаем «Александра Санникова» в годовщину Дня кораблестроителя, который мы, корабелы, сегодня празднуем вместе со своими заказчиками. И, в-третьих, мы отправляем в плавание самый мощный дизель-электрический ледокол, который когда-либо был создан на российских верфях. К тому же доля российских комплектующих в «Александре Санникове» превышает все ранее достигнутые параметры».

На ледоколе «Александр Санников» внедрены современные системы динамического позиционирования и интегрального управления. Судно построено так, чтобы обеспечить возможность до 40 дней автономной работы при экстремальных температурах в минус 50 градусов. На чистой воде «Александр Санников» разгоняется до 16 узлов (25 км\ч), способен совершить поворот на 360 градусов за минуту, при мощности в 22 МВт показывает ледопроходимость сопоставимую с атомными ледоколами, имеющими большую мощность. Такие преимущества обеспечивает особая форма корпуса и три динамичных двигателях «Александра Санникова» в кормовой и носовой части.

Собственная пожарная станция, госпиталь, вертолётная площадка, аварийные катера, мощная лебёдка и кран грузоподъемностью 26 тонн – функционал «Александра Санникова» превосходит большинство существующих ледоколов. Помимо помощи танкерам он может самостоятельно перевозить грузы, выполнять функции буксировщика и участвовать в спасательных операциях.

Значительная часть оборудования, установленного на ледоколе «Александр Санников», российского производства. Центр судоремонта «Звёздочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Северодвинске оснастил судно самым современным носовым подруливающим устройством. Также отечественные производители обеспечили ледокол современным навигационным оборудованием, ходовым мостиком, генераторами – важнейшими элементами, которые обеспечивают работу ледокола.

 

 

 

 

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