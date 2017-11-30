Ледокол «Илья Муромец» принят экипажем судна. 30 ноября на нём будет поднят флаг вспомогательного флота

Сегодня на дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 «Илья Муромец» будет поднят флаг вспомогательного флота. На днях он принят экипажем судна. В ближайшее время судно пополнит запасы и совершит межфлотский переход от предприятия в пункт приписки.

Судно имеют большое значение для обеспечения боевой готовности, обороноспособности и защиты государственных интересов обеспечения Российской Федерации в Арктической зоне.

Вспомфлот пополняется крупнотоннажными судами. Это первое судно большого водоизмещения за несколько десятилетий, а что касается ледокольного вспомогательного флота, то это первое судно за более чем сорок лет. Вспомфлот вместе с боевым идёт в Арктику.

Госпрограммой вооружения предусмотрено строительство ещё двух ледоколов для Северного и Тихоокеанского флотов.

Всего же до 2027 планируется построить более 180 судов, что позволит гарантированно обеспечить потребности ВМФ в любой точке мирового океана, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.