Ледокол «Капитан Драницын» отправился в международную полярную экспедицию «MOSAiC»

Ледокол «Капитан Драницын» 23 ноября вышел из Мурманска для участия в международной полярной экспедиции «MOSAiC», призванной изучить влияние Арктики на глобальный климат.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт», в течение года дрейфующее германское научно-исследовательское судно «Polarstern», вмороженное в однолетние и многолетние льды, будет собирать сведения о самом северном регионе Земли. Официальным партнером глобального международного проекта с российской стороны выступает ФГУП «Росморпорт».

Промежуточное место назначение ледокола «Капитан Драницын» – норвежский порт Тромсё, где на борт судна будет погружено необходимое научное оборудование и запасы, также прибудет сменный экипаж судна «Polarstern» и группа учёных – всего 95 человек – для последующей их доставки в район дрейфа экспедиции. Затем ледокол вернётся в порт Тромсё, откуда ориентировочно 25 января 2020 года начнётся второй этап транспортировки необходимого количества специалистов и снабжения.

Перед рейсом судно прошло комплексный ремонт, было поставлено новейшее навигационное оборудование. Ледокол будет осуществлять доставку топлива и провианта для пополнения запасов, научного и судового оборудования, сменного экипажа и научного персонала исследовательского судна «Polarstern» в два этапа, каждый займет около 6 недель.

В глобальном междисциплинарном научно-исследовательском проекте участвуют 600 ученых из 19 стран мира – впервые Арктика станет объектом непрерывного изучения в течение целого года. Вокруг судна «Polarstern» построена сеть ледовых станций. Полученные на выходе данные, в том числе за зимнее полугодие, помогут по-настоящему понять, что сейчас происходит в Арктике и как будет меняться климат во всем северном полушарии в обозримом будущем.