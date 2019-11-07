Ледокол «Красин» ошвартовался в Мурманском морском торговом порту

На причале № 13 Мурманского морского торгового порта ошвартовался линейный дизельный ледокол «Красин». Ледокол долгое время обеспечивал проводку судов в районе Саббеты, а сейчас прибыл в столицу Кольского Заполярья для проведения планового ремонта.

С момента своей постройки в 1976 году ледокол находился в эксплуатации у Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» и работал в Мурманске. В 1990-м «Красин» был передан дальневосточному филиалу и сменил порт приписки на Владивосток.

За годы своей службы судно было задействовано в работах на северо-восточном побережье острова Сахалин по обеспечению нефтебурового комплекса «Витязь» в рамках проекта «Сахалин-2», а также участвовало в таких масштабных операциях, как освобождение пятнадцати судов, застрявших во льдах Охотского моря в 2011 году, и оказание помощи американской научной антарктической станции Мак-Мердо.