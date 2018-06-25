Ледокол «Михаил Сомов» отправился к самому северному острову России

Около 40 метеостанций Белого, Баренцева и Карского морей обеспечат грузами и новым оборудованием в ходе рейса научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов», который начался 23 июня и продлится до конца августа. Об этом сообщил и.о. начальника Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

«Михаил Сомов» вышел в первый в этом году рейс, он пройдёт по Белому, Баренцеву и Карскому морям и обеспечит снабжение около 40 труднодоступных метеостанций. В Архангельск судно вернётся в 20-х числах августа. На борту также находится несколько экспедиций: это гидрологи Северного УГМС, орнитолог и группа историков, которые будут работать на Земле Франца-Иосифа», - сказал Ершов.

По его словам, крайней северной точкой маршрута судна будет остров Рудольфа Земли Франца-Иосифа, который является самым северным островом России.

Как отметили в Северном УГМС, «Михаил Сомов» направился в первый рейс после капитального ремонта. «Был выполнен полный капитальный ремонт, полностью перебран двигатель», - сказали ТАСС в «Севгидромете».