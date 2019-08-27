Мурманская область. Арктика27.08.19 09:45
Ледокол норвежской береговой охраны впервые достиг Северного полюса
Ледокол норвежской береговой охраны «KV Svalbard» принял участие в международной экспедиции по исследованию окружающей среды и стал первым в мире судном, оборудованным пропульсивной системой «Azipod», которое достигло Северного полюса. Об этом сообщает пресс-служба «АВВ».
Цель экспедиции заключалась в установлении датчиков морского дна, которые позволяют учёным мониторить температуру воды в Арктическом бассейне.
Пропульсивная установка «Azipod», в которой электродвигатель размещён в погружной гондоле вне корпуса судна, может вращаться на 360 градусов. Движитель «Azipod» ледового класса способен фрезировать арктический лёд толщиной до 2,1 метра и сокращает топливопотребление до 20% по сравнению с традиционными силовыми установками.
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