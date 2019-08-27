Ледокол норвежской береговой охраны впервые достиг Северного полюса

Ледокол норвежской береговой охраны «KV Svalbard» принял участие в международной экспедиции по исследованию окружающей среды и стал первым в мире судном, оборудованным пропульсивной системой «Azipod», которое достигло Северного полюса. Об этом сообщает пресс-служба «АВВ».

Цель экспедиции заключалась в установлении датчиков морского дна, которые позволяют учёным мониторить температуру воды в Арктическом бассейне.

Пропульсивная установка «Azipod», в которой электродвигатель размещён в погружной гондоле вне корпуса судна, может вращаться на 360 градусов. Движитель «Azipod» ледового класса способен фрезировать арктический лёд толщиной до 2,1 метра и сокращает топливопотребление до 20% по сравнению с традиционными силовыми установками.