Ледокол «Новороссийск», после проведения экспериментов по буксировке айсбергов, вернулся в Мурманск

Переданный Мурманскому филиалу в оперативное управление ледокол «Новороссийск» 19 октября вернулся в морской порт Мурманск после 40-дневного рейса. В рамках научной программы ледокол «Новороссийск» в акваториях Баренцева и Карского морей и моря Лаптевых в интересах ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» обеспечил возможность проведения научных исследований, связанных с физическим воздействием на айсберги.

В ходе экспериментов выполнялась буксировка айсбергов с помощью плавучего каната, путем динамического воздействия струями гребных винтов ледокола, а также с помощью струй воды, создаваемых пожарными стволами ледокола, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Впервые эксперименты по буксировке айсбергов были проведены ледоколом «Капитан Драницын» Мурманского филиала в сентябре-октябре 2016 года.

Выполненный в октябре рейс ледокола «Новороссийск» является продолжением программы научных экспериментов, которая направлена на обеспечение безопасности морских судов и буровых установок при проведении работ в акваториях северных морей.

В морском порту Мурманск ледокол «Новороссийск» пробудет до 24 октября 2017 года, а затем отправится в морской порт Большой порт Санкт-Петербург для проведения планового технического обслуживания.