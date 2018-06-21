Ледокол «Обь» спустят на воду на Выборгском заводе

На Выборгском судостроительном заводе сегодня будет спущен на воду портовый ледокол «Обь», строящийся по проекту Aker Arc124 по заказу ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом».

Закладка ледокола состоялась 27 сентября 2016 года. Технологический спуск корпуса судна был осуществлен в августе 2017 года. Сборка корпуса ледокола производилась по технологии «без наружных бортов».

Строящееся судно предназначено для проводки танкеров СПГ на полуострове Ямал. «Обь» имеет длину 84,3 м и ширину — 21,3 м . Ледопроходимость судна составляет 1,5 метра , мощность — 12 МВт.

Ледокол предполагается достроить в ноябре текущего года.