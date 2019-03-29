Ледокол Северного флота «Илья Муромец» совершил переход из Баренцева моря в Белое

Вчера ледокол Северного флота «Илья Муромец» совершил переход из акватории Баренцева моря в Белое, часть которого в настоящее время ещё покрыта льдом.

В ближайшее время экипаж ледокола Северного флота приступит к обеспечению ледовых испытаний океанографического исследовательского судна проекта 20183 «Академик Александров» в акватории Белого моря.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» прибыл на Северный флот 2 января 2018 года. Ледовые испытания Арктикой «Илья Муромец» проходил уже в составе объединения. 12 апреля он вышел из порта приписки – Мурманска в восточную часть Баренцева моря, где состоялась большая часть испытаний.

Как сообщает пресс-служба СФ, в конце апреля прошлого года состоялась первая работа по прямому предназначению ледокола. «Илья Муромец» обеспечил проводку во льдах Белого моря подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий».

С августа по октябрь ледокол принимал участие в походе арктической группировки Северного флота по Северному морскому пути и в манёврах «Восток-2018», совершив переход из Баренцева моря в Берингово и обратно.