Ледокол Северного флота «Илья Муромец» взял курс в Баренцево море

Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», действовавший в составе арктического отряда Северного флота в районе полуострова Таймыр, 5 сентября взял курс из порта Диксон в Баренцево море. Ледокол доставит в пункты постоянного базирования часть техники и личного состава Северного флота, участвовавших в межвидовом учении по обороне важного промышленного объекта под городом Норильск.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский», суда обеспечения танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир» после пополнения запасов до установленных норм в порту Диксон продолжат следовать в северо-восточном направлении по районам, близким к маршруту Северного морского пути, в соответствии с планом арктического похода.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время корабельными вертолётами Ка-27 с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков» будет осуществлена ледовая разведка, по маршруту следования отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота.

Восьмой поход арктической группировки Северного флота начался 5 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. За время перехода из Североморска отряд кораблей и судов прошёл более 1,8 тысяч морских миль.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота успешно выполнили задачи межвидового учения по обороне важного промышленного объекта с участием подразделений Воздушно-десантных войск, авиации частей Центрального военного округа и командования дальней авиации ВКС России, а также подразделений МВД, МЧС и УФСИН.