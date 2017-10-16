Ледокольный буксир Росатомфлота «Юрибей» вышел в направлении порта Мурманск

14 октября ледокольный буксир ФГУП «Атомфлот» «Юрибей» вышел из Новороссийска в направлении порта Мурманск. Прибытие судна на базу Росатомфлота ожидается в первой декаде ноября.

- Во время ходовых испытаний ледокольный буксир продемонстрировал свои исключительные технические характеристики, подтверждающие его уникальность, - говорит первый заместитель генерального директора - главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. - Показания, заложенные в проекте, превышены по всем направлениям.

«Юрибей» - это инновационное судно с современной системой электродвижения. Ледокольный буксир проекта «Т40105» оснащен азимутальными колонками Azipod ICE1400. Буксир имеет ледовый класс Arc 6. Технические характеристики судна позволяют ему круглый год работать в Обской губе.

Мощность ледокольного буксира «Юрибей» составляет 7 мВт, ледопроходимость - 1 метр при скорости 2 узла. Длина - 39, 54 м, ширина - 14 м. Численность экипажа - 10 человек.

Ледокольный буксир «Юрибей» построен в рамках проекта «Портофлот». Судно предназначено для обеспечения комплекса портовых услуг в Обской губе.