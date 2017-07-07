Ледоколы оснастят «лазерными ножами»

В Архангельской области в предстоящую зимнюю навигацию в Белом море и в устье Северной Двины на ледоколе «Диксон» пройдут испытания судовой экспериментальной лазерной установки для разрушения льда, сообщает архангельская газета «У Белого моря» в материале Виктора Рыбина «Диксон» опробует ноу-хау». Ранее все исследования проводились в лабораторных условиях.

Лазерная установка мощностью 30 кВт разработана по федеральной целевой программе «Гражданское судостроение» для ледоколов в Национальном центре лазерных систем и комплексов «Астрофизика» совместно с учёными Арктического и антарктического НИИ Санкт-Петербурга.

Конечной задачей проекта является создание судового лазера на 200 кВт, который предполагается использовать для проводок ледовых караванов по трассе Северного морского пути. По словам разработчиков, такая установка позволит открыть круглогодичную навигацию в высоких широтах для ледоколов среднего уровня, которые в обычном режиме работают только 3 месяца в году. С применением мощного лазера 4-метровые льды перестанут быть помехой при морской транспортировке грузов в Заполярье. Арктические проводники смогут обеспечить движение караванов судов в бескрайних ледовых полях со скоростью 2–3 узла в час.

К настоящему моменту смоделировано оборудование мощностью 30 кВт, эффективность действия которого пока подтверждена только лабораторно.

– Мы достаточно быстро разрезаем метровую толщу льда с расстояния 6 м на испытательном стенде, – поделился заместитель начальника СКБ двойных технологий центра «Астрофизика» Юрий Сорокин. – Теперь предстоит проверка оборудования в реальных условиях.

Возможности опытной установки по резке льда в условиях Арктики оценят зимой этого года в ходе испытаний на ледоколе «Диксон» в Белом море и устье Северной Двины. Соглашение об их проведении будет подписано между разработчиками судового лазера из российского холдинга «Швабе» и правительством Архангельской области.

При выборе места испытаний большую роль сыграл человеческий фактор, подчеркнул ведущий научный сотрудник Всероссийского НИИ по проблемам ГО и ЧС Сергей Нехорошев: «Я хорошо знаком с председателем правительства региона Алексеем Алсуфьевым и коллективом архангельских спасателей, с которыми наш институт постоянно сотрудничает по многим другим направлениям. Ни в одном другом российском субъекте не занимаются так серьёзно подготовкой к ледоходу и паводку».

В ходе визита делегации конструкторов на ледокол были согласованы все технические характеристики установки лазерного комплекса: обозначено место расположения, крепления, требуемая мощность и точки подключения. Ледокольные проводки от приемного буя до порта Архангельск начинаются с середины ноября. В этот период лазер будет испытан в разных режимах и средах: в речной пресноводной и соленой морской. Группа испытателей из 10 учёных разделится по направлениям. Два человека – оператор и механик установки – будут вести работу непосредственно на ледоколе «Диксон».

Лазерная установка позволяет повысить проходимость ледоколов и минимизировать риски.

– Лазер надрезает лед по линиям наивысшего напряжения, чтобы обеспечить более быстрое продвижение ледокола, – рассказал Юрий Сорокин. – Использование установки повышает ледовый класс судна.

Эффективнее всего оборудование работает с расстояния 10 метров, сокращение которого может привести к обмерзанию корпуса лазерной головки, поскольку при резке льда происходит интенсивный выброс пара.

Новая технология будет востребована и при освоении российского северного шельфа. Лазер помогает обеспечить безопасную эксплуатацию нефтегазовых платформ. Сегодня, для того чтобы вызволить сложное техническое сооружение из ледового плена, приходится вызывать на помощь ледокол.