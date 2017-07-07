ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Криминальный Мурман, или На каждого простофилю найдётся свой мошенникВ воскресенье, 9 июля, Мурманск отметит День рыбака
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.07.17 11:35

Ледоколы оснастят «лазерными ножами»

В Архангельской области в предстоящую зимнюю навигацию в Белом море и в устье Северной Двины на ледоколе «Диксон»  пройдут испытания судовой экспериментальной лазерной установки для разрушения льда, сообщает архангельская газета «У Белого моря» в материале Виктора Рыбина «Диксон» опробует ноу-хау». Ранее все исследования проводились в лабораторных условиях.

Лазерная установка мощностью 30 кВт разработана по федеральной целевой программе «Гражданское судостроение» для ледоколов в Национальном центре лазерных систем и комплексов «Астрофизика» совместно с учёными Арктического и антарктического НИИ Санкт-Петербурга.

Конечной задачей проекта является создание судового лазера на 200 кВт, который предполагается использовать для проводок ледовых караванов по трассе Северного морского пути. По словам разработчиков, такая установка позволит открыть круглогодичную навигацию в высоких широтах для ледоколов среднего уровня, которые в обычном режиме работают только 3 месяца в году. С применением мощного лазера 4-метровые льды перестанут быть помехой при морской транспортировке грузов в Заполярье. Арктические проводники смогут обеспечить движение караванов судов в бескрайних ледовых полях со скоростью 2–3 узла в час.

К настоящему моменту смоделировано оборудование мощностью 30 кВт, эффективность действия которого пока подтверждена только лабораторно.

– Мы достаточно быстро разрезаем метровую толщу льда с расстояния 6 м на испытательном стенде, – поделился заместитель начальника СКБ двойных технологий центра «Астрофизика» Юрий Сорокин. – Теперь предстоит проверка оборудования в реальных условиях.

Возможности опытной установки по резке льда в условиях Арктики оценят зимой этого года в ходе испытаний на ледоколе «Диксон» в Белом море и устье Северной Двины. Соглашение об их проведении будет подписано между разработчиками судового лазера из российского холдинга «Швабе» и правительством Архангельской области.

При выборе места испытаний большую роль сыграл человеческий фактор, подчеркнул ведущий научный сотрудник Всероссийского НИИ по проблемам ГО и ЧС Сергей Нехорошев: «Я хорошо знаком с председателем правительства региона Алексеем Алсуфьевым и коллективом архангельских спасателей, с которыми наш институт постоянно сотрудничает по многим другим направлениям. Ни в одном другом российском субъекте не занимаются так серьёзно подготовкой к ледоходу и паводку».

В ходе визита делегации конструкторов на ледокол были согласованы все технические характеристики установки лазерного комплекса: обозначено место расположения, крепления, требуемая мощность и точки подключения. Ледокольные проводки от приемного буя до порта Архангельск начинаются с середины ноября. В этот период лазер будет испытан в разных режимах и средах: в речной пресноводной и соленой морской. Группа испытателей из 10 учёных разделится по направлениям. Два человека – оператор и механик установки – будут вести работу непосредственно на ледоколе «Диксон».

Лазерная установка позволяет повысить проходимость ледоколов и минимизировать риски.

– Лазер надрезает лед по линиям наивысшего напряжения, чтобы обеспечить более быстрое продвижение ледокола, – рассказал Юрий Сорокин. – Использование установки повышает ледовый класс судна.

Эффективнее всего оборудование работает с расстояния 10 метров, сокращение которого может привести к обмерзанию корпуса лазерной головки, поскольку при резке льда происходит интенсивный выброс пара.

Новая технология будет востребована и при освоении российского северного шельфа. Лазер помогает обеспечить безопасную эксплуатацию нефтегазовых платформ. Сегодня, для того чтобы вызволить сложное техническое сооружение из ледового плена, приходится вызывать на помощь ледокол.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статуса
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееПоявились первые претенденты на участие в выборной гонке-2017
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовало: 554 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире14:10Мультфильмы (0+)15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25Специальный репортаж (12+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 12 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиРоссияне опять на финансовом распутье: жить одним днём, или думать о будущемВ 36% онлайн-банков исследование выявило слабые места, которые могли создать условия для хищения денег-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 57 копеек, доллара – почти на 14 копеекРубль продолжает снижение на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 июляСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Теплосчётчик - хорошо или это плохо?-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыЗаконотворцы хотят дать послабление должникамДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения