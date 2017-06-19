Ледоколы пекут, как пирожки

Сдача головного ледокола «Арктика» состоится в июне 2019 года. Ещё два судна этой серии будут сданы в 2020 и 2021 годах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами. «Мы выходим на июнь 2019 года - это уже сдача головного ледокола «Арктика», - сказал он. «Дальше - ноябрь 2020 года, это атомный ледокол «Урал» и атомный ледокол «Сибирь» - это 2021 год, ноябрь», - перечислил Рогозин.

По словам вице-премьера, судостроители и госкорпорация «Росатом» оптимистично настроены в отношении проекта создания атомного ледокола «Лидер» мощностью 120 мвт.

- Хочу доложить, что довольно оптимистично настроены и судостроители, и «Росатом», и поставщики в отношении атомного ледокола «Лидер» на 120 мвт, - сказал он. - И документация есть, и технически сложилась уже вся промышленная кооперация. Если будет принято решение правительством через несколько лет о его строительстве, в целом техническая основа для его создания появляется.