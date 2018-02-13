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Мурманская область. Арктика13.02.18 16:05

Ледолазание на берегу Кольского залива привлекло много отчаянных участников

В прошедшие выходные альпинисты нашего региона собрались на западном берегу Кольского залива южнее посёлка Абрам-Мыс, чтобы помериться силами в подъёме по свисающим со скал ледяным потокам. Погода последние дни стояла достаточно тёплая и «сосульки» несколько «похудели», но это не сделало их менее сложными и интересными.

«Ледолазание» - так называется эта уже олимпийская дисциплина в альпинизме. Она привлекает всё новых и новых поклонников во всех северных странах мира. Проводится Чемпионат Европы по ледолазанию и Кубок мира, очередной этап которого проходит в феврале у наших соседей в Финляндии. Ну а мы пока тренируемся и верим, что мурманчане обязательно выйдут на этот высокий уровень. Ведь, в отличие от многих адептов ледолазания, вынужденных порой лазать  в «кошках» по фанерным щитам 11 месяцев в году, наша северная природа предоставляет такие широкие возможности для занятий альпинизмом во всех его ипостасях, что грех не воспользоваться.

А теперь о тех, кто стал победителем и призером Чемпионата и Первенства Мурманской области по ледолазанию. В виде «Скорость» самым быстрым стал Иван Щербин из Апатитов. На втором месте Евгений Ковалев из мурманского клуба «Ирбис» и третье место из 16 возможных занял кировчанин Василий Струин. Среди женщин весь пьедестал достался мурманчанкам: первая -  Елизавета Шелехина, вторая — Екатерина Дубик и третьей стала Евгения Ковалёва.

Как сообщает главный секретарь Чемпионата и Первенства Мурманской области по ледолазанию Вернусь Т.В., в виде «Трудность», где результат измеряется преодоленными сложнейшими метрами микста и единицы добираются до цели, только двоим удалось подняться на самый верх. Мурманчанин Алексей Федоришин сделал это быстрее Василия Струина - бронзового призёра в виде «Скорость» и стал чемпионом. Василию досталось «серебро», а третье место занял Вадим Бочек (СФ), поднявшийся не столько выше своих соперников, сколько быстрее. Борьба была упорной и счёт шёл на секунды. Но Вадим очень спешил на футбол, наверное, это и помогло. Надеюсь, их команда выиграла матч.

У девушек с «Трудностью» отношения «трудные». Никто не прошёл трассу до конца, но это и не является для них минусом. Лучшей оказалась Катя Дубик, на 5 секунд от неё отстала Алёна Петрова и на несколько метров ниже их обеих остановилась Светлана Митина. Единственная иногородняя спортсменка кировчанка Кристина Струина стала четвертой в этом виде.

Очень порадовали воспитанники центра «Лапландия». И если у девочек традиционно не было никакой конкуренции, то среди мальчишек шла настоящая спортивная борьба. В группе «юноши 13-15 лет» лучшим в виде «Скорость» стал Кальков Данила, в виде «Трудность» - Боженко Никита, среди юношей 16-18 лет соответственно Ткачев Леонид  и Шарафутдинов Руслан. Единственный участник из Апатит и самый младший Артём Мороз (2004 г.р.) увёз домой «серебро» за успехи в «Трудностях».

Судейская бригада выражает признательность подразделению Северного флота за организацию пункта обогрева для участников и зрителей соревнований.

 

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