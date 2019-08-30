Ледовая обстановка в Арктике сорвала заход круизного лайнера в Мурманск

Судно норвежской компании «Hurtigruten» не сможет зайти в Мурманск 31 августа и 14 сентября для круиза в Арктику из-за отсутствия у него необходимого ледового класса, сообщил «Интерфаксу» министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Впервые судно «Hurtigruten» должно было зайти в Мурманск 31 августа по пути из Тромсе на Землю Франца-Иосифа. Второй судозаход должен был состояться 14 сентября, но был под вопросом из-за учений Минобороны в Арктике.

«Дело в том, что ледовая обстановка, которая складывается на архипелаге Шпицберген, каждый год разная. Соответственно, судно нужно подбирать, исходя из ледовой обстановки. Судно, которое «Hurtigruten» подобрала на этот год для своих круизов, к сожалению, не соответствует той ледовой обстановке, которая есть в настоящее время. По этой причине Минтранс России, заботясь исключительно о безопасности пассажиров, туристов, не разрешил заход на архипелаг», - рассказал Филиппов.