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Мурманская область. Арктика29.08.19 15:02

Ледовое озеро преобразится, если горожане проголосуют за проект 8 сентября

Сегодня на берегу озера Ледовое Михаил Белошеев представил мурманчанам один из 26 проектов благоустройства зеленых зон столицы Заполярья.

По мнению молодёжи, которая выдвинула инициативу открытого голосования, жители областного центра должны сами решать, каким хотят видеть сквер в своем микрорайоне. Нужны ли клумбы или топиарные фигуры, что важнее — турники или качели, световая иллюминация или оригинальные скамейки.

На Ледовом озере предлагается установить три игровых комплекса для детей, кованую ротонду для фотосессий, теплые скамейки. Но окончательное решение за мурманчанами.

- По этому проекту жители уже высказали несколько интересных предложений: отремонтировать мостик, построить дом для уток и, возможно, поставить рядом с ротондой дерево для замочков, которые вешают молодожены, — рассказал Михаил Белошеев. - Каждый сможет составить свое видение проекта благоустройства конкретной территории, указав для нее наиболее приоритетное наполнение.

В Единый день голосования - 8 сентября 2019 года вниманию мурманчан будут представлены 24 зеленые зоны, расположенные во всех микрорайонах, и два общегородских объекта: «Кинотеатр Родина» и проект Сквера на Пяти Углах. Выразить свое мнение можно на 74 счетных участках, которые для удобства разместят рядом с избирательными участками, там же, где 18 марта 2018 года в ходе выборов Президента России.

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