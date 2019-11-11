Ледовой проводке по Севморпути необходимы правовые границы - эксперт

Недостаточность правового регулирования ледовой лоцманской проводки в акватории Севморпути (СМП) может стать огромной по своим последствиям проблемой. Такую позицию озвучила координатор проекта «Морская политика» Центра стратегических оценок и прогнозов, член Секции по морскому и речному транспорту Экспертного совета при комитете по транспорту и строительству Государственной Думы Анна Горнова.

Её доклад был представлен на VII заседании Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA). «Правовая неопределённость в случае любой аварии с участием ледового лоцмана неизбежно создаст международно-правовую коллизию из-за особого правового статуса национальной транспортной коммуникации», - подчеркнула Горнова.

По её словам, торговое судоходство СМП без принятия всех возможных мер защиты и контроля за судами в части безопасности мореплавания и экологических аспектов приведёт к пагубным последствиям.

«В этой связи особое значение приобретает выполнение лоцманом обязанностей публичного характера», - приводит слова эксперта www.morvesti.ru.