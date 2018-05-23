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Мурманская область. Арктика23.05.18 07:30

Ледовый бой команды «Мурманская область – КСФ» со сборной скандинавов

26 мая в Ледовом дворце спорта Мурманска состоится большой хоккейный праздник, который станет красивой завершающей точкой хоккейного сезона 2017-2018 года - турнир по хоккею с участием иностранных спортсменов, посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области. В этот день пройдут сразу 2 хоккейных матча.

В 12.30  на лед выйдут сборная команда правительства Мурманской области и сборная ветеранов спорта Мурманской области. Ну а особый колорит гала-матчу придаст участие в нём нашего земляка, серебряного призера Чемпионата Мира по хоккею - Александра Юдина. Участие спортсмена такого уровня в этой игре сделает её более зрелищной и наполнит настоящим спортивным азартом и адреналином.

В 13.30 состоится торжественное открытие соревнований с участием почётных гостей. А в 14.00 состоится главное хоккейное событие этого дня: впервые в современной истории мурманского хоккея на лед выйдет сборная команда «Мурманская область – КСФ», в которой будут собраны лучшие игроки команд Северного флота, «Колатом» (г.Полярные Зори), «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) и «Горняк» (г.Оленегорск), против сборной команды спортсменов - представителей Финляндии, Швеции и Норвегии.

По окончании матча в 16.45 состоится церемония награждения лучших игроков и участников турнира.

 

 

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