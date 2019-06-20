Логотип фестиваля «Полярный день» вырежут из 200-килограммовой глыбы льда. 29 июня созданием логотипа займутся приглашённые мастера, которые примут участие по изготовлению деревянных скульптур. Ледяной символ «Полярного дня» растает на глазах гостей фестиваля.

Как сообщает администрация города Кировска, ледовую глыбу, добытую из озера Имандра, из своих запасов для логотипа предоставит Владимир Комягин, руководитель экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня».

«Приедут мастера из Московской области, Тольятти и Ижевска они проведут мастер-классы по изготовлению деревянной скульптуры. Если традиция приживётся, то возможно в городе появится аллея из деревянных скульптур, которая будет дополняться новыми работами по итогам фестиваля «Полярный день», – рассказал Владимир Комягин, организатор мастер-класса по изготовлению деревянной скульптуры, руководитель экскурсионно-туристического центра «Снежная деревня».

Полутораметровые брёвна сосны организаторы мастер-класса привезут из Ленинградской области.

Ледовую и деревянные скульптуры изготовят в рамках работы «Курортного бульвара», который развернётся вдоль центральной лестницы города 29 и 30 июня. В его рамках пройдёт фестиваль национального искусства, на который для участия заявились коллективы из Умбы, Полярных зорь, Мурманска, Апатитов, и Ловозера.

В программе «Курортного бульвара»: праздник уличных театров, выступление музыкантов, ЗОЖ-вечеринки и кинолектории.