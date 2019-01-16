Ледяную воду для «моржей» готовят в Мурманске

Сегодня, 16 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Близится одно из главных спортивных событий этого года в Мурманске - Чемпионат Мира по ледяному плаванию. Подробности о его проведении и участниках пойдёт разговор в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Ириной Андреевой, председателем комитета по спорту и физической культуре города Мурманска.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.