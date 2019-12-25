Ледяные горки и скульптуры принимал глава администрации города Мурманска

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора лично проверил, готовы ли новые ледяные горки и фигуры в областном центре.

– Подрядчик выполнил свою работу качественно, но с опозданием. Мы взяли этот вопрос под жесткий контроль, в этом нам помогали коллеги из Общероссийского народного фронта. Результат налицо. Завтра юные мурманчане смогут опробовать горки, – рассказал Евгений Никора после осмотра объектов на проспекте Кольском, 101 и на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика».

Как рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич, в ближайшее время стартует конкурс, в рамках которого дети вместе со своими родителями смогут нарисовать эскизы будущих горок. О начале приёма работ будет объявлено позже.

– После вмешательства главы администрации города подрядчик ускорил работы, и, как было обещано, завершил строительство объектов. Есть небольшие замечания, но к сегодняшнему дню они будут устранены, – подчеркнул представитель заказчика работ – директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Напомним, в этом году ледяные фигуры посвящены символу наступающего года и любимым с детства мультфильмам. Ледяные горки и фигуры построены в зоне отдыха по проспекту Кольскому, 101, на Пяти Углах около гостинично-делового центра «Арктика», у лодочной станции на Семеновском озере.