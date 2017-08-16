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Мурманская область. Арктика16.08.17 12:45

Легендарная гонка по бездорожью «Арктик трофи» стартует 3 сентября

Соревнования стартуют 3 сентября в Кандалакше и будут проходить в течение недели. За это время участникам предстоит преодолеть около 400 км и много препятствий в лесной местности, каких – детально продумывают организаторы. Сегодня они лично исследуют предполагаемый маршрут движения. По их словам, в буквальном смысле проводят ревизию камней, сопок и мостов на уже знакомой местности.

«Это так кажется, что природа не меняется, - говорит Владимир Ежов, директор клуба «Арктик трофи». Ну, допустим, у нас был интенсивный маршрут в Хибинах, но там начала развиваться горная компания и маршрут пришлось изменить, потому что на этом месте сейчас рудники. И так далее, и тому подобное. Бывает, мост в прошлом году был, приезжаешь через год - уже нет. Речка глубокая, не перелетишь, не переплывёшь. Поэтому организаторы проверяют весь маршрут, проверяют, на месте ли камни, сопки, реки и придумывают трудности для участников».

С каждым годом организаторы усложняют трассы, следуя за техническими новинками автопрома. Уже известно, что за арктическим трофеем отправится 15 машин, однако сбор заявок продолжается. «Лимиты» состязаний позволяют увеличить количество участников вдвое. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, пока же гонка пройдёт под двумя флагами – российским и норвежским, причём норвежских команд – почти половина.

«Норвежцы очень ответственно относятся к этому мероприятию не первый год, и в этом приезжает семь команд с намерением победить, что им редко удавалось, - отмечает Владимир Ежов, директор клуба «Арктик трофи». - Они года три назад приезжали большой командой достаточно, но они не знали, что такое «Арктик трофи» и были к нему не готовы морально. И они развернулись на середине мероприятия, посчитав, что мы едем туда, откуда, если они поломаются, невозможно будет выбраться. Поэтому решили, что им важнее добраться до дома, чем занять первое место, и они вернулись. Теперь они проанализировали свои ошибки и собираются дойти до конца».

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