Легендарные норвежские исполнители выступят на открытии международного культурного фестиваля «Птица Баренц»
23 апреля в 19.30 состоится открытие Международного культурного фестиваля «Птица Баренц» (г. Мурманск, ул.С.Перовской, д. 3, Мурманская областная филармония, Концертный зал). Выступают легендарные норвежские исполнители Тонье Утстад и Ян Эггум при участии норвежских и российских музыкантов.
Ян Эггум - один из самых популярных певцов Северного Королевства. Он записал 19 сольных альбомов, выступал на Евровидении. Вместе с Тонье Утстад, популярной фолк-певицей, чей нежный проникновенный голос растопил уже немало сердец, Ян исполнит свои лучшие песни под аккомпанемент добрых друзей «Птицы Баренц» – музыкантов Сцены Финнмарка и Мурманской областной Филармонии: Ингрид Вилласен (скрипка), Агнешка Орловска (альт), Николай Гирунян (виолончель), Марианне Халмраст (бас), Стеффен Блиндхэйм (гобой), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Том Мейер (звук / свет).