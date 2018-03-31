Легенды спорта встретились с юными лыжниками

Накануне самых главных соревнований 84 традиционного Праздника Севера - 45 Мурманского лыжного марафона - Кандалакшский район радостно и очень дружелюбно принимал у себя делегацию почётных гостей марафона: Зимятова Николая Семеновича (советский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских Игр 1984 года в эстафете, восьмикратный чемпион СССР); Завьялова Александра Александровича (советский лыжник, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России); Логинова Владимира Алексеевича (Вице-президент Федерации лыжных гонок России, заслуженный работник физической культуры РФ).

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, после окончания Первенства г.Кандалакша по лыжным гонкам среди младших возрастных групп, в котором приняли участие 120 спортсменов, почётные гости встретились с участниками соревнований - юными воспитанниками отделения лыжных гонок ДЮСШ Кандалакши и ГАУМО «МОСШОР по ЗВС» (п.Зеленоборский).

А во второй половине дня почётные гости марафона провели встречу с ветеранами лыжного спорта.