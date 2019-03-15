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Мурманская область. Арктика15.03.19 14:32

Лёгкая вода Семёновского озера!

Сегодня на Семёновском озере состоялась церемония открытия III Чемпионата мира по ледяному плаванию и I Кубка Арктики по ледяному плаванию. Приветствовал участников соревнований глава администрации города Мурманска, председатель оргкомитета чемпионата Андрей Сысоев:

— Мы готовились к этому дню больше года и уверен, в эти замечательные весенние дни вы почувствуете теплоту сердец мурманчан. Вы сильные, смелые и красивые люди. Я желаю вам лёгкой воды Семёновского озера, пусть победит сильнейший!

На международных соревнованиях в Мурманске собрались 400 спортсменов их 32 стран мира. По русской традиции делегации приветствовали румяными караваями.

— Сегодня настоящий праздник спорта, который зародился у нас в Мурманске. Я желаю всем удачи, хорошего настроения, удовольствия от участия в соревнованиях. Вы все — уже победители, потому что выступаете на пределе человеческих возможностей, — поздравила пловцов с открытием III Чемпионата мира по ледяному плаванию и I Кубка Арктики глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

Напомним, спортсменам предстоит преодолеть дистанции на 50, 100, 200,  500 метров и один километр в ледяной — менее 0,5°С — воде. Это рекордно низкая температура воды.

В рамках церемонии открытия состоялся символичный заплыв представителя Международной федерации ледяного плавания, члена Совета Ассоциации полярников, участника I чемпионата мира по ледяному плаванию в Мурманске Александра Брылина, который доставил флаги с эмблемами соревнований по воде Семеновского озера к оргкомитету, символизируя готовность бассейна принять пловцов.

Флаг принял депутат Государственной Думы Алексей Веллер:

— От имени Государственной Думы Российской Федерации поздравляю вас со стартом этих двух замечательных турниров! Желаю хороших результатов спортсменам и зрелища зрителям. Мурманск не первый раз проводит такие крупные соревнования, надеюсь, с каждым разом все будет на еще более высоком уровне. Первый чемпионат мы посвящали 100-летию Мурманска, Первый Кубок Арктики хорошо посвятить началу второго столетия в жизни города. Надеюсь, эти соревнования многие годы будут спутником заполярной столицы. Турнир объявляю открытым!

Уже в субботу, 16 марта, в 19 часов на Пяти Углах жителям и гостям Мурманска будет представлена большая шоу-программа «Вода, лёд и пламя». Тогда же будут объявлены имена абсолютных чемпионов мира 2019 года по ледяному плаванию.

III Чемпионат мира по ледяному плаванию и I Кубок Арктики завершатся в воскресенье, 17 марта. В этот день с 9.30 до 15 часов пловцы посоревнуются на коротких дистанциях и эстафете. Наградят участников третьего дня соревнований в актовом зале ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в 15.30, там же состоится праздничный концерт.

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