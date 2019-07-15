Легко ли быть молодым? Ответ знает Антон Набатов

Депутатская ноша нелегка… Но кто-то должен нести её на своих плечах. Но она становится не в тягость, когда за важные дела берутся люди близкие к народу, знающие и понимающие проблемы горожан. С одним таким человеком мы и поговорим сегодня, 15 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Антон Набатов, парень из народа и самый молодой депутат Мурманска, станет гостем студии и в режиме онлайн расскажет о себе, о том, как его поддержали мурманчане, какие добрые дела он успел уже сделать для северян.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.