Легко ли взять «серебро», играя в снежки – рассказывает Валентин Юрченко

Сегодня, 22 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Игра в снежки для взрослых и по взрослому! Правда, у них эта забава проходит на более профессиональном уровне. К чему мы это? Да к тому, что в пятницу гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», капитан команды по игре в Юкигассен «UNO» Валентин Юрченко в прямом эфире расскажет о том, как развивается эта игра в нашем городе и том, как заполярные спортсмены взяли «серебро» на соревнованиях в Варде.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.