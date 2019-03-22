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Мурманская область. Арктика22.03.19 08:00

Легко ли взять «серебро», играя в снежки – рассказывает Валентин Юрченко

Сегодня, 22 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Игра в снежки для взрослых и по взрослому! Правда, у них эта забава проходит на более профессиональном уровне. К чему мы это? Да к тому, что в пятницу гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»,  капитан команды по игре в Юкигассен «UNO» Валентин Юрченко в прямом эфире расскажет о том, как развивается эта игра в нашем городе и том, как заполярные спортсмены взяли «серебро» на соревнованиях в Варде.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Д.О. Вернер
21.03.19 09:30
А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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