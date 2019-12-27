Легкоатлетический манеж Мурманска вошёл в число лучших специализированных спортивных сооружений страны

Легкоатлетический манеж города Мурманска занял третье место в номинации «Специализированное спортивное сооружение» на II Национальном конкурсе на образцовое спортивное сооружение «Арена».

Организаторы конкурса – Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Члены жюри – представители спортивных организаций и федераций, служб эксплуатации спортивных объектов и архитектурного сообщества – оценивали в том числе функциональность, архитектуру и дизайн спортивных сооружений, эффективность их деятельности, доступность для маломобильных групп населения.

Торжественное награждение победителей, лауреатов и призеров национального конкурса «Арена» пройдёт 15 мая 2020 года на международной выставке «Sports World» в Москве в МВЦ «Крокус Экспо».