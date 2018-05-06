Легкоатлеты Заполярья боролись за право выступить на Специальной Олимпиаде в Анапе

В конце апреля в Мурманске в Легкоатлетическом манеже ГАУМО «Центр спортивной подготовки» прошли соревнования по легкой атлетике областной Спартакиады Специальной Олимпиады России. 74 атлета из городов Мурманск, Оленегорск, ЗАТО Североморск, Кольского района боролись за право представлять Мурманскую область на соревнованиях Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады в Анапе.

Юноши и девушки соревновались на дистанциях 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, в эстафете 4х200м, в метании мяча и прыжках в длину с места. В эстафете лучшей стала команда ЗАТО Североморск.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями Мурманского ТО СОР и Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Все участники соревнований были награждены сладкими призами.

В состав сборной команды Мурманской области для участия в соревнованиях по легкой атлетике Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады вошли 4 спортсмена из Мурманска, ЗАТО Североморск, Кольского района.