Мурманская область. Арктика21.04.18 07:30
Лекторий «Край, в котором я живу» вновь приглашает тех, кому интересна история родного края.
Лекция «Название на карте Шпицбергена - путешествие сквозь мифы и легенды»
21 апреля 15.00 в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.21А, Конференц-зал, 3 этаж) пройдет лекция «Название на карте Шпицбергена - путешествие сквозь мифы и легенды».
Лекторий «Край, в котором я живу» вновь приглашает тех, кому интересна история родного края.
Имя на карте, как след в истории, зарубка, увековечившая память о ком-то. Чтение карт Шпицбергена - захватывающий сериал, начинающийся в мире скандинавских мифов, продолжающийся величайшими учеными и смелыми первооткрывателями.
Вместе с кандидатом биологических наук Денисом Давыдовым участники встречи погрузятся в мир истории арктических исследований и проследят ее по шпицбергенским топонимам.
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Последние комментарии
Пентюша
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Татьяна Лысова
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