21 апреля 15.00 в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.21А, Конференц-зал, 3 этаж) пройдет лекция «Название на карте Шпицбергена - путешествие сквозь мифы и легенды».

Лекторий «Край, в котором я живу» вновь приглашает тех, кому интересна история родного края.

Имя на карте, как след в истории, зарубка, увековечившая память о ком-то. Чтение карт Шпицбергена - захватывающий сериал, начинающийся в мире скандинавских мифов, продолжающийся величайшими учеными и смелыми первооткрывателями.

Вместе с кандидатом биологических наук Денисом Давыдовым участники встречи погрузятся в мир истории арктических исследований и проследят ее по шпицбергенским топонимам.