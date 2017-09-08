«Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить»: правительство РФ не поддержало законопроект о перезахоронении Ленина

Правительство РФ направило отрицательный отзыв на законопроект о перезахоронении тела Владимира Ленина, внесенный на рассмотрение Госдумы по инициативе депутатов фракции ЛДПР. «Правительство РФ не поддерживает», - говорится в официальном письме кабинета министров за подписью вице-премьера Сергея Приходько (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

При этом указывается, что положения законопроекта «допускают не согласующуюся с действующим законодательством возможность осуществления, вопреки прижизненной воле погребенного лица, эксгумацию его останков по желанию его супруга, близких родственников или лица, обратившегося с ходатайством об этом». По мнению правительства, предмет инициативы «не содержит правового регулирования, носит индивидуально-правовой характер и не может регламентироваться законом».

Депутаты от фракций ЛДПР и «Единая Россия» 20 апреля внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о перезахоронении останков вождя Октябрьской революции Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Впоследствии единороссы свои подписи отозвали.

Законопроектом предлагается внести поправки в закон «О погребении и похоронном деле», и вводится понятие «перезахоронение». «Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ», - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к нему указывается, что «вопрос о перезахоронении останков В.И. Ульянова (Ленина) возник ещё вначале 80-х годов XX века, и с тех пор эта дискуссия разгорается в российском обществе практически каждый год». «Важно отметить, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков В.И. Ульянова (Ленина), но не устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон», - отмечается в сопроводительных документах.