Леса упали – деревья поломали

12 декабря в 16.53 от жителя города Апатиты поступило сообщение в ЕДДС о том, что около дома № 11 по улице Космонавтов в ходе выполнения работ по программе капремонта произошло падение строительных лесов.

По состоянию на 17.31 выходы из подъездов дома не заблокированы. В результате обрушения никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают профессиональная аварийно-спасательная служба МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», дежурная смена МУП «АЭСК», представители ООО «УК «Академическая», а также представители подрядной организации выполнявшей данные работы, сообщает администрация муниципалитета.