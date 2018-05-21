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Мурманская область. Арктика21.05.18 15:59

Лесной пожар легче предотвратить, чем потушить

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун напомнила, что 12 мая в области начался пожароопасный сезон – соответствующий приказ подписан в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

О том, какая работа по подготовке к сезону уже проведена, а что ещё предстоит сделать, доложила первый заместитель главы природоохранного ведомства Оксана Носарева. В частности, завершены основные подготовительные мероприятия Мурманской базой авиационной охраны лесов, а также лесничествами региона. С 12 мая осуществляется мониторинг лесопожарной обстановки с использованием самолета «Cessna». С 1 июня начинается межведомственная оперативно-профилактическая операция «Костер».

«Региональная диспетчерская служба охраны лесов функционирует в круглосуточном режиме. Информацию об обнаружении лесных пожаров можно передать по бесплатному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00, по телефону диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области 8-911-338-61-31, а также с помощью мобильного приложения «Берегите лес»», – сообщила Оксана Носарева.

Глава региона также отметила, что администрациями нескольких муниципальных образований запланированы мероприятия по противопожарному обустройству. Об этом по видеосвязи сообщили глава сельского поселения Ловозеро Юлия Чупрова и первый заместитель главы Ковдорского района Александр Москвин. Так, в Ловозере планируется обустроить 4,5 км противопожарных барьеров вокруг входящих в состав сельского поселения населённых пунктов Краснощелье и Каневка. В отдалённых посёлках созданы добровольческие бригады, в Краснощелье доставлен специализированный пожарный автомобиль. В Ковдорском районе особое внимание будет уделено пожарной безопасности населённых пунктов Куропта и Риколатва, планируется произвести опашку населённого пункта Лейпи, налажено тесное взаимодействие с горно-обогатительным комбинатом – в чрезвычайных ситуациях будут привлекаться технические силы и средства предприятия.

Губернатор поручила министерству природных ресурсов и экологии обеспечить своевременное введение режима ограничения посещения лесов гражданами, а также взять на особый контроль проведение операции «Костер». Установление особого противопожарного режима на своих территориях поручено руководству муниципалитетов.

«Напоминаю, что лесной пожар легче предотвратить, чем потушить. На борьбу с огнём расходуются огромные силы и средства, не считая материального ущерба, который приносит стихия», – подчеркнула губернатор.

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